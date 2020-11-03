迎接2020歲末感恩季、搶攻雙11商機，永豐銀行3日宣布攜手逾20大網路及電視（TV）購物通路推出刷卡最高36％回饋。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，繼推出5大外幣換匯優利定存11％優惠，為迎接1111購物節並回饋卡友，11月天天都是永豐卡友日，最高享10％現金回饋、指定通路單筆消費滿1,111元送111元，11月11日當日則享最高20％現金回饋，及全月累積分期滿額最高36％回饋優惠。

同時，網購全通路總累積分期滿10萬享最高回饋1萬元刷卡金（限量22名），及刷「永豐現金回饋JCB卡」最高6％現金回饋；永豐銀指出，適逢iPhone12上市，民眾可善用永豐信用卡精選購機方案，省荷包輕鬆購。

隨網購通路蓬勃發展以及行動裝置普及，帶動指尖經濟快速成長，根據統計，2020年上半年因新冠病毒疫情促使消費管道轉移，帶動網路銷售再大幅升溫，零售業網路銷售額達1,587億元、年增17.5％。

永豐銀行表示，新戶透過線上申辦永豐現金回饋JCB卡，核卡後30天內刷3筆一般消費（599元）含以上，除享刷卡金500元回饋外，更可享滿額三重優惠，包括刷卡最高6％現金回饋、特選網購通路再享最高50％現折優惠及滿額贈刷卡金（最高1萬元）。雙11購物節刷永豐信用卡回饋相關活動自11月1日起至11月30日止。

(工商 )