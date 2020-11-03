和進股票 自11/4起預收款券 18:402020/11/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心3日指出，和進股票（3191）自11月4日起預收款券並每十分鐘撮合一次。 和進股票因連續3個營業日，達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月4日起10個營業日（到11月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #和進 #櫃買中心 #預收款券 #分鐘撮合一次 #營業日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八貫企業轉上市 4日起受理競價拍賣 18:102020/11/03 財經 漢堡王攜手券券導入蘋果輕巧App 免排隊桌邊點餐超享受 13:172020/11/03 科技 寒舍奪旅展人氣獎 吸金突破1.5億 18:082020/11/03 財經 realme全球手機銷量突破5000萬台 三創專櫃即將開幕 14:562020/11/03 科技 擁抱感恩喜迎新春 台北福華尾牙春酒專案開跑 04:102020/11/03 金融．稅務 F-5戰機113年全汰除 高教機部署33架於台東志航基地 11:482020/11/03 政治 台光電、台虹 法人多空分歧 04:102020/11/03 證券．權證 麗寶Outlet 4週年慶7日登場 台中獨家HAMASUSHI插旗同慶 14:332020/11/03 寶島 《期貨》期交所調整16檔期貨保證金 17:222020/11/03 財經 3大飯店集團旅展營收紛紛破億 線上旅展最後倒數 18:302020/11/03 旅遊 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 馬雲狂言引來約談災禍 螞蟻集團A、H股上市全暫緩 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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