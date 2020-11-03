櫃買中心3日指出，和進股票（3191）自11月4日起預收款券並每十分鐘撮合一次。

和進股票因連續3個營業日，達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月4日起10個營業日（到11月17日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )