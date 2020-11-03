工業電腦廠融程電（3416）受惠第三季歐洲車廠及美國平板專案陸續出貨，單季營收5.56億元，創下歷史新高，稅後獲利7,606.8萬元，年增26.02％，改寫次高紀錄，EPS 1.05元，優於去年同期0.84元。

融程電3日公布第三季財報，由於公司去年成功拿下歐系客戶5年期車檢平板專案大單，帶動8、9月營收創高，第三季營收達5.56億元，年增35.1％，單季稅後淨利7,606.8萬元，較去年同期成長26％、季增32％，繳出獲利「雙增」佳績，以目前實收股本7.22億元計算，EPS 1.05元，為近5年來單季新高。

融程電累計前三季合併營收12.77億元，年增1.43％；毛利率36.11％，淨利率14.58％，稅後淨利1.86億元，EPS 2.58元，略與去年前三季2.59元持平。

展望後市，融程電因歐洲車廠與美國倉儲平板專案陸續出貨，第四季營運仍可望維持高檔，全年營收目標雙位數成長，有機會挑戰歷史新高。

此外，融程電3日董事會通過籌資案，公司表示，考量營運成長需求及未來長期發展，將辦理發行第二次無擔保可轉債籌資5億元，發行期間三年，用以興建企業營運總部大樓。

(工商 )