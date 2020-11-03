新華社3日報導，「中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和二０三五年遠景目標的建議」單行本已由人民出版社出版，即日起在大陸新華書店發行。內容提到，要強化國家戰略科技力量。制定科技強國行動綱要，健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。

建議提到，要加強基礎研究、注重原始創新，優化學科布局和研發布局，推進學科交叉融合，完善共性基礎技術供給體系。瞄準人工智慧、量子資訊、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技專案。

建議還指出，要加快數位化發展。發展數位經濟，推進數位產業化和產業數位化，推動數位經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。加強數位社會、數位政府建設，提升公共服務、社會治理等數位化智慧化水準。建立資料資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規範，推動資料資源開發利用。擴大基礎公共資訊資料有序開放，建設國家資料統一共用開放平臺。保障國家資料安全，加強個人資訊保護。提升全民數位技能，實現資訊服務全覆蓋。

此外，要全面促進消費。增強消費對經濟發展的基礎性作用，順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費。以品質品牌為重點，促進消費向綠色、健康、安全發展，鼓勵消費新模式新業態發展。推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，促進住房消費健康發展。健全現代流通體系，發展無接觸交易服務，降低企業流通成本，促進線上線下消費融合發展，開拓城鄉消費市場。發展服務消費，放寬服務消費領域市場准入。完善節假日制度，落實帶薪休假制度，擴大節假日消費。培育國際消費中心城市。改善消費環境，強化消費者權益保護。

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