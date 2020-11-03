香港電台節目《鏗鏘集》編導、香港電台工會前主席蔡玉玲，疑因報導去年7月21日元朗白衣人無差別攻擊反送中人士事件，3日遭港警登門拘捕。據了解，蔡是為了追查白衣暴力人士身分，依法以「車牌」追人時觸法，香港新聞界十分關心，擔心引發「寒蟬效應」。

據報導，港台電視新聞節目《鏗鏘集》去年及今年7月分別製作《721元朗黑夜》及《7.21誰主真相》的專題，兩集各約20分鐘，蔡玉玲均參與編導。

《721元朗黑夜》整理去年7月21日晚上不同的閉路片段，以及訪問涉事的受訪者，重組及梳理當日事發經過，探討警方的應對安排。

綜合港媒報導，香港電台鏗鏘集節目專題《721誰主真相》節目查車牌一事，據悉是依據「7.21」元朗白衣人無差別打傷市民案發當天現場一帶的監視器拍到的車牌，希望找出可能目擊或涉及事件車輛車主加以採訪。但節目中有批評警方7.21當晚處理手法，讓媒體懷疑警方拘捕行動，是否濫捕及秋後算帳賬。

報導指出，目前蔡玉玲涉案由新界北總區重案組調查中。報導並暗示蔡被指涉嫌違反《香港法例》第374章第111(3)條道路交通條例，該罪行為「文件的偽造」。因目前香港市民包括記者，如在網上查車牌，在「用途」方面。只有3個選項提供，包括進行法律程序、買賣車輛、其他有關交通及運輸的事宜，並無「新聞採訪」選項。所以記者可能查車牌時在「用途」一欄提供失實資料，被警方質疑屬於虛假聲明甚至偽造文件，可處罰款5000港元及監禁半年。

香港電台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀已證實有港台員工被捕，正了解事件。被問到有指蔡玉玲涉因查冊違例，是否影響新聞工作者查證自由，伍曼儀指，由於只從傳媒得知事件詳情，暫不方便評論。

報導稱，此外，根據香港《個人資料（私隱）條例》，任何人披露未經資料使用者同意的任何個人資料，是出於獲取金錢得益或導致當事人蒙受損失，或導致該當事人蒙受心理傷害，即屬違法，一經定罪可處罰款100萬元及監禁5年。

不過，針對披露未經資料使用者同意而取得的個人資料的罪行，根據《個人資料（私隱）條例》，第64條(4)(d)(i)，被控告的人如證明是條例所界定的新聞活動的目的，或是為與該新闢直接相關的活動的目的，而披露個人資料，而有合理理由相信，發表或播放該個人資料，是符合公眾利益，即可以此作為免責辯護。

(中時 )