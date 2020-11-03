義大利米蘭市的一所銀行發生搶案，劫匪團伙顯然謀劃已久，團伙成功取得保險箱的物品，還取走了銀行監控帶，並且在挾持人質做掩護，最後進預設好的下水道人孔遁逃，在逃亡之前放走人質，人質未受傷害。

大約上午8點39分，米蘭人民廣場(piazza Ascoli)附近的法國農業信貸銀行(Credit Agricole bank)，2名蒙面人進入銀行大門，並立即拔出槍恐嚇銀行工作人員。此時，共犯從銀行地板上的一個洞中突然出現，做為搶劫支援。這個洞與銀行地下室相連，顯然搶匪相當瞭解銀行的配置。

Milano, rapina in corso in una banca in piazza Ascoli: dipendenti in ostaggio la polizia circonda

劫匪與48歲的銀行經理曾發生爭執，有些報導說劫匪用槍托打傷他，不過也有些報導說劫匪沒有動武。另一名30歲的行員設法逃脫並啟動警報系統，很快的，大約有10輛警車包圍了銀行，並發生警匪對恃。

就在大家以為劫匪插翅難飛的時候，強盜啟動了滅火器，造成銀行煙霧四起，劫匪團伙就靠著這一段混亂的時刻，從地下室逃脫了，那裡有他們事先準備的地道。

保險庫沒有被打開，因為劫匪沒有足夠長的時間破壞保險庫。然而他們帶走大約20個安全程段較低的保管箱，失去的物品目前正在核實中。

這些強盜還找到監視器的儲存區，他們順走了幾個監看帶。銀行經理說，我們不知道有多少帶子被盜。

警方目前開始對下水道進行搜查，並擴大封鎖區，希望能在劫匪逃遠之攔截他們。

(中時新聞網)