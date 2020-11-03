以下是十二星座越來越愛的表現，如果你身邊的另一半表現出以下的狀態，千萬不要忽視他們的愛！

▍白羊座

白羊座的愛就像他的人那般炙熱，他們喜歡一個人不會拐彎抹角，會直接表達，尤其是他覺得越來越愛你的時候，更加不會遮遮掩掩：愛你就告訴你、讓你知道；想你的時候，就會去見你或者打電話告訴你。白羊越來越愛你就會表現得越來越明顯，會讓你真真切切感受到。

▍金牛座

金牛座比較務實穩重，是12星座的理財好手。如果一個金牛越來越愛你，就會很捨得為花錢（不過還是實用為主），願意給你買喜歡的禮物，會一改平時的木訥，為你準備浪漫的禮物（當然是他認為的浪漫禮物）。如果會做飯的金牛，更是願意為你做好吃的，吃到好吃的時候也不由得會想到你，總想和你一起分享。

▍雙子座

雙子看似比較外放，也很玩得開，但其實他們並不是很愛曬恩愛，尤其是覺得你們沒有未來的時候，基本不太會公之於眾。如果哪一天雙子開始忍不住曬恩愛，IG裡發了你的照片，大大方方把你介紹給朋友，聊天時候總是不經意提到你，經常陷入曬恩愛而不自知的狀態，那一定是已經離不開你了。

▍巨蟹座

巨蟹座愛上一個人會關心他的生活，會很捨得自己付出。如果一個巨蟹無時無刻不關心你，他絕對是喜歡你的。如果你發現他越來越依賴你，遇到事情會詢問你的意見，難過或者開心的時候第一個想到你，你漸漸融入他的生活，成為不可或缺的一部分，甚至有的時候還會為你改掉不好的習慣，那麼這個巨蟹一定是越來越愛你的，放心吧。

▍獅子座

獅子座比較霸道，愛吃醋，把自尊看得比什麼都重要，即使愛上一個人也不願為對方低頭、示弱。不過一旦獅子越來越愛一個人，就會發現他的另一面：會撒嬌、會裝嫩，甚至會有想做個賢妻良母的想法，想為你做飯，照顧你，活脫脫一隻大貓，這些是獅子只會展現給自己最愛的人的一面。即使有時候也會有暴脾氣，會任性，那是本性，愛上獅子只有忍受得了小脾氣才能見到只對你有的溫柔。

▍處女座

處女座追求完美、愛挑剔是難改的，不過當他越來越愛你，你會發現他簡直要矛盾死：一邊說你胖，一邊給你買吃的；一邊說你笨，一邊擔心你太優秀被拐走；一邊嫌棄你不愛乾淨、邋遢，一邊抱你要親親，是不是自相矛盾？哈哈，這就是越來越愛你的處女座，自己一邊嫌棄，一邊喜歡，嘴上說不要，身體卻很誠實。

▍天秤座

天秤座越來越愛你的時候，你就越來越難聽到他對你說「我愛你」，不是不願意說，是覺得去關心你、愛你，做一些對關心你、保護你的事情要比說更有意義。而他在你面前再也不是那個處事圓滑、成熟穩重的人了，你會看到更多他孩子氣的一面，有時候還會撒嬌要抱抱，會主動給你打電話，在你傷心的時候陪著你，在你遇到困難時候幫你解決，你慢慢會發現，天秤和你之間不僅僅是彼此相愛，而是彼此越來越懂對方。

▍天蠍座

愛上天蠍的人剛開始會沒有安全感，因為他總是忽冷忽熱，讓你摸不透，甚至有時還會用別人來氣你。其實是天蠍自身沒有安全感，不能確定你是否真的愛他。一旦你們彼此確定之後，他會越來越愛你，會帶你見他的朋友、家人，會願意跟你用情侶頭像，穿情侶裝等等傻傻卻可愛的事情。和朋友聊天會忍不住提到你、夸你，心底覺得你哪裡都好，恨不得讓全世界都知道。

▍射手座

射手的其實還是比較好判斷的，平時一個浪蕩不羈愛自由的人，突然開始不那麼愛玩了，開始願意陪著你、黏著你，或者願意帶你一起瘋，說明他越來越愛你了。你們的關係越來越親密，你也會發現射手會變得不再什麼都不在乎了：他會關心你的喜好，會對你有佔有欲，會想經常看到你......一切的改變皆是因為越來越愛你。

▍摩羯座

摩羯是12星座中比較穩重的工作狂，做事很認真，對待感情也是如此。一個摩羯越來越愛你就會把你規劃到他的未來，會思考你們的將來，為你們今後的生活做打算。跟他在一起也會很安心，他會照顧你、會幫助你處理問題，會在外人面前維護你，但是千萬不要放棄自己的事業或者追求，因為他們會更欣賞努力、有追求的人。

▍水瓶座

水瓶座這麼愛獨處的一個人，越來越愛你後會慢慢地喜歡和你相處：喜歡只有你們的二人世界，習慣你的小任性，會努力逗你開心，願意努力走進你的內心、促進你們成為最懂彼此的人。當你給他提出要求的時候，他第一想到的是怎麼做好，不會輕易承諾，一旦承諾就會盡全力完成。

▍雙魚座

雙魚如果越來越愛你，就很容易忍不住在你面前展現自己最真實的情緒：難過的時候，你的關懷讓他忍不住落淚；開心的時候，在你面前放肆開懷；遇到不公的時候，會在你面前抱怨等等。他不再隱藏自己的情緒，會把最真實、最完整的自己展現在你面前。甚至有時候自己莫名的不安，對前途的擔心和迷茫，也都不會在你面前掩飾。

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(中時新聞網)