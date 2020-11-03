馬來西亞籍女大生遭擄棄屍，重創台灣國際形象，命案更延燒出警察吃案、路燈不亮等缺失，台南市長黃偉哲更因「只有2盞燈不亮」挨轟遭學生發動要他下台，黃偉哲今日下午率市府一級主管默哀1分鐘，「我要負起完全責任！」

女大生命案遭各界指控一連串「失誤」，從9月30日同校陳姓女大生險遭擄，警察未完成報案程序到當地學生控訴路燈不亮等，案件延燒多日，同校謝姓學生號召實名舉發該路段至少2016年起就一片黑，至3日已超過700人響應，黃偉哲2日晚間到命案現場勘查路燈，更遭質疑「搞不清楚狀況，出事了，燈當然會亮。」

黃偉哲說，誰無父母誰無子女，發生這樣的事，沒人能接受，身為市長更要深刻檢討，要向國人、向社會大眾及受害者、家屬致上最誠懇歉意。

黃偉哲說，第一線基層警員及公務員非常辛苦，但賞罰需分明，處理報案程序確有疏失，應更積極，避免悲劇發生。針對台南市警察局長詹永茂自請處分，他說，這起命案重創市府形象及警察榮譽感，將待被害人家屬善後處理完，做最終討論，「警政工作無灰色地帶」。

「面對社會不安，我們深切檢討」，繼「1029擴大校園安全會報」後，他昨也宣布啟動「點亮偏鄉計畫」，要求工務局、民政局及交通局等跨局處推動，結合市民、鄰里、學校和學生規畫安全的路，點亮村里間「暗黑道路」，架設足夠路燈、足夠路口監視器，拉近城鄉差距，重建安全城市。

黃偉哲說，台南市每一盞路燈，都是保障市民安全回家的路，點亮每一盞燈，都是市府的責任。縣市合併升格前後，台南偏鄉地區受限於經費，沒有足夠的路燈、甚至繳不起電費，這樣的城鄉差距，對於民眾不公平，也造成了這次命案的憾事。

(中時 )