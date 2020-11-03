大陸陸上風機2021年將取消補貼，搶裝潮湧現，帶動風電樹脂大幅成長，上緯投控（3708）營收連7個月改寫新高，10月營收11.58億元，月增3.7％，年成長118％，續創歷史新高；前10月營收76.3億元，年增48％，也創同期新高水準。

上緯風電樹脂營收佔比60％，碳纖複材占比約15％。受惠風電產業帶動、中國風機葉片需求重拾成長，烘托營收持穩攀揚。

上緯投控以碳纖維拉擠碳板打進全球風機龍頭三菱重工維特斯（MHI Vestas）供應鏈；碳纖維預浸布出貨中國風機龍頭金風，預期2021年有機會打入美國通用電氣（GE）供應鏈。

伴隨風機巨大化趨勢不變，對材料需求也看好增加，上緯持續積極認證國際與中國新客戶，搭配啟動碳纖產品兩岸擴產計畫，營運續揚動能活絡看俏。

上緯表示，風機巨大化已成主流趨勢，海上風機10MW起跳成為常態，對更具韌性與耐用性的碳纖愈顯重要。風機巨大化雖使所需風機數量減少，但對樹脂及碳纖需求卻不減反增。

此外，以風場10～20年壽命來看，2000年前後裝機的風場也有汰舊換新需求。目前陸域風機大小已從1.5MW走到2～3MW、離岸風電基本10MW，所需樹脂材料也大幅增加，有助長期營運動能。

為此，上緯除持續將碳纖產品推往更多風機廠商進行認證作業，期盼2022、2023年爭取遠景、上海電氣、Siemens等客戶青睞，並展開兩岸擴產計畫。

上緯規畫下半年中國江蘇廠擴線，從14條線再增12~15條生產線；其中，原14條線月產1萬公尺，新線月產約2萬公尺，預計下半年陸續開出。台灣規畫從2條線再增5條線，預計明年第2季開出。

(工商 )