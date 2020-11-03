雙11來臨，網家（8044）表示，去年以3檔「愛心競標明星簽名抱枕」活動，邀請眾多知名藝人齊獻愛心，總募集金額逾50萬元，今年持續延續延續熱心公益，起於台北信義香提大道舉辦為期三天的「AMAZING抱抱熊」快閃活動，透過體驗現場陳設的大型迷宮活動，感受帶領失依兒走出迷惘、迎向希望的意涵。

網家指出，活動首日更邀請搖滾天團「八三夭」站台，此外，網家也首度亮相6公尺「HUG ME抱抱熊」巨型公仔，這是繼幸運之星BOXMAN後，第二位代表PChome企業的吉祥物，民眾可與抱抱熊拍照。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，PChome這幾年來積極以行動關注社會公益，過去的愛心競標及捐助設備等活動，皆受到企業與民眾的大力支持。

蔡凱文表示，今年儘管台灣經濟環境穩定，但社會上仍有許多人需要我們伸出援手，看似平凡的吃飯、學習，對於失依兒而言卻是得來不易且珍貴的，期望透過「AMAZING抱抱熊」實體快閃活動，呼籲各界共盡心力，以行動支持弱勢兒少。

「AMAZING抱抱熊」活動以巨型迷宮為設計，民眾僅需下載PChome 24h購物App，並捐款50元給忠義基金會，即可體驗遊戲，民眾完成指定任務上傳至Facebook或Instagram，更可獲活動限定「HUG ME」小禮。

(工商 )