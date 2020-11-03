避險性操作。美國總統大選結果即將出爐，但國內銀行、保險及證券期貨業，第三季似有減碼美國情況，據金管會3日公布，金融業到2020年9月底對美國總曝險金額達新台幣8兆2,566億元，僅比去年同期增加1,704億元，比往年增加幅度放緩，且比今年4月美國示威大暴動前約少290億元。

據金管會統計，到2020年9月底，本國銀行對美國授信及投資金額，共新台幣1兆3,950億元，比去年9月時增加402億元，其中對美授信金額是4,534億元，同比增加298億元；投資金額則是9,416億元，比去年9月增加103億元，但投資部分若與4月底時相比，是少了413億元。

產險及壽險業對美投資金額，到9月底共達新台幣6兆7,512億元，比去年9月底增加1,347億元，但若與4月底美國示威大暴動前相比，只增加155億元，而前4月對美曝險是比去年底增加2,132億元，等於5～9月之間，保險業加碼速度放緩，甚至壽險業第三季有先對美股獲利了結。

證券期貨業到9月底對美曝險共新台幣1,104億元，比去年同期的1147億元，少了43億元，也比4月底少了55億元。

即在美國總統大選結果底定前，金融業對美國投資、授信有轉趨謹慎，不如若往年大幅增加，一年可增加新台幣數千億元以上的曝險額。

(工商 )