女星廖麗君3年前和奧地利前夫和平協議離婚，結束7年的婚姻，並搬回台灣居住，今年初在台灣認識澳洲籍新男友，沒想到他就被外派新加坡，因疫情關係，兩人只能靠網路維繫戀情。男友受不了遠距離，為了她請調回台灣分公司任職，希望和她以結婚為前提交往，並定居台灣，種種暖舉讓她很感動，原本抱持不再婚，這回讓廖麗君點頭喊「yes I do！」

回憶上段婚姻，廖麗君在捷克、奧地利2邊住，一住就長達7年時間，她形容旅居歐洲的歲月「好山好水好無聊」，雖美得像風景畫，但讚嘆後就是一連串虛空。她說到，奧地利至住郊區丟垃圾不方便，最大的樂趣就是每週把垃圾拿去捷克丟，以及在捷克逛超商、買菜回家做飯、打掃家裡等老公回家，「我才不覺得自己是廢人」。

廖麗君讚澳洲籍男友有愛心，窩心舉動讓她很感動。（萬鴻許欣雲提供）

廖麗君說，每次老公下班很累，回家翹著二郎腿看電視，不然就是上網找資料，兩人沒有共同話題，且她居住地區方圓百里僅她一個華人，她直言快得「語言障礙症」，後來認識了不同區的3個華人，每月一次往返開6個小時去其中一個華人家打八圈麻將，竟成她生命中最重要的事，她嘆「其實滿悲慘的」，認為無法再持續下去，經過無數次溝通深談，最後協議離婚，並返台定居。

今年認識了澳洲籍新男友，雖交往不過3個月，但廖麗君說，可以感受到對方經營情感的誠意，也讚男友有愛心，「我問起他收入豐厚，是否願意每月捐款給孤兒院或養老院，或支持流浪動物？男友不僅一口答應，捐款金額超出我要求，也不管兩人感情有沒有結果，他也會持續做這件事，讓我覺得很窩心」。

上週男友無預警的飛回台灣，告知等14天隔離完，就會去新公司任職，也知道廖麗君不想移民澳洲，男友已計畫為愛定居台灣，讓原本抱持不再婚的廖麗君，芳心深深被打動，所以當男友提出要以結婚為前提為交往理由，廖麗君回應對方說：「yes I do！」

(中時 )