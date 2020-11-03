德國作曲家貝多芬的槌子鋼琴奏鳴曲，向來有鋼琴喜馬拉雅山之稱，貝多芬自己也曾說過，這首作品「像硬骨頭一樣」，說明非常「難啃」。曾獲金曲獎最佳演奏獎的鋼琴家盧易之，日前在私人音樂會，代打演出貝多芬第一號鋼琴協奏曲，又將挑戰演奏槌子鋼琴奏鳴曲，他表示：「我現在都把這首設為鬧鐘，不敢懈怠。」

盧易之表示，整部作品作曲手法複雜，「必須把貝多芬的邏輯，內化在手指上，傳達給觀眾。對演奏者、聆聽者而言，都像在征服高山，但登高望遠之後，就不怕了。」

樂評人焦元溥表示，這部作品寫於1817年至1818年之間，可說是貝多芬的人生重新開機之作，「當時他不只身體衰退，同時要面對家庭問題，和弟媳爭奪姪子卡爾的養育權，曲子產量減少很多，也寫出像《威靈頓的勝利》、《光榮時刻》等媚俗作品，不過仍是有很精彩的作品，如第27號、28號鋼琴奏鳴曲。」

焦元溥表示，這段貝多芬人生不堪的經歷，對槌子鋼琴可說是一種孕育，「而寫出槌子鋼琴後，也陸續寫了莊嚴彌撒、迪亞貝里變奏曲、第九號交響曲以及最後的5首弦樂四重奏，都是晚期精彩之作。」

樂評人唐若甫表示，槌子鋼琴是貝多芬32首鋼琴奏鳴曲中最難的一首，「長達400小節，演奏長度約為45分鐘，技巧相當困難。」唐若甫表示，當時貝多芬寫這首作品，是因當時能彈奏六個八度的鋼琴正要問世，「一件現代化樂器要出現，那時貝多芬也還沒看過這台鋼琴，像是替未來的人寫作品，有如一名藝術家的行為藝術表達。」

唐若甫表示，雖然現代已有越來越多鋼琴家演奏槌子鋼琴，「但確實挑戰難度很高，一般而言，很少有鋼琴家主動要求在曲目裡規劃這一首。」盧易之演出將於12月8日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )