苗栗市嘉盛社區發展協會辦理客家粄仔節，推廣客家文化，今年以「五鼠納福」為主軸，製作5種顏色的米老鼠，希望全國人民能納接各方福氣。（何冠嫻攝）

客家粄仔節即將登場，將串聯11個社區行銷粄食推廣米食文化。（何冠嫻攝）

苗栗市嘉盛社區發展協會結合客家米食研發「五行粄仔」，並連年辦理嘉志閣「客家粄仔節」，推廣客家米食文化，今年客家粄仔節將於8日登場，以「五鼠納福」為主題希望全國人民能納接各方福氣。

今年嘉志閣客家板仔節邁入第12屆，3日苗栗市長邱鎮軍、苗栗縣政府農業處副處長陳樹義等人，啟動今年「客家粄仔節」，會場並展示新丁粄、蘿蔔粄、發粄、甜粄、水粄、鹹粄、紅豆粄、艾粄、粄粽、錢仔粄等各式客家粄仔，以及五顏六色的紅龜粄、五行湯圓、香粑糍、彩色漉湯糍讓許多人大開眼界。

嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭指出，嘉盛社區主要是以生產稻米為主，因此希望透過粄仔節,傳承傳統的客家米食製作技藝外，並將社區的一級產業「米」推展到六級產業藉以提升在地的經濟發展。

今年客家粄仔節將於8日登場，以「五鼠納福」為主軸，製作5種顏色的米老鼠，希望全國人民能納接各方福氣，當天將有琉璃湯圓DIY、挑米大考驗、背米跳高樂等競賽，以及11個社區結盟行銷道地粄食，邀請遊客共襄盛舉。

苗栗市嘉盛社區發展協會總幹事張永昌表示，五行粄仔利用薑黃、紫地瓜、紅麴、抹茶、竹炭，製作五種顏色的五行粄仔，發揚客庄米食佳餚，並推動教育體驗，讓親子、學生等顛覆傳統米食文化印象，發現米食新風貌。

(中時 )