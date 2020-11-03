九族文化村公告11月4日配合台電電纜工程，園區包含日月潭纜車都將暫停營業，民眾避免前往，以免原訂旅遊行程撲空（九族文化村提供／黃立杰南投傳真）

11月4日欲前往九族文化村和日月潭的民眾注意了！全年無休的九族，過去除遇到天災因素曾經休園外，即使是現在的疫情時期，也都開放遊客觀光。不過因應台電公司進行電纜工程優化，宣布4日當天九族文化村和日月潭纜車將配合施工，休園一日。

台電表示，該區域位於魚池鄉，為電纜線末端尚未地下化，電塔周邊有許多檳榔樹等經濟作物，在開放環境下，恐有樹木生長過高，誤觸電纜的風險，因此為改善供電可靠度，杜絕一切危險進行施工。

台電指出，該區域偶受到天候及其他外在因素干擾，影響供電品質，如今年8月15日即發生供電瞬間跳停，九族園區許多設施啟動保護措施與復電SOP，造成遊客不必要的困擾。為避免類似情況，台電與九族共同斥資，規劃將電纜地下化，並定期整理周圍環境，以保持穩定供電， 工程包括裸露電纜周圍空間淨空、老舊零件汰換等。

施工的另一項原因，係因4日也是日月潭纜車每個月的例行停機保養，安排同步檢修，台電與日月潭纜車維修人員能夠相互配合，能將對遊客的影響降到最低。

九族文化村特別提醒，如果民眾已有在計畫在4日到園區踏青，務必調整行程，因施工當天全園區包含日月潭纜車都將暫停營業，至5日上午即恢復正常營運。

(中時 )