中共今公佈簡稱十四五規劃的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。當中談到兩岸部分為推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅持一個中國原則和「九二共識」，支持台商台企參與「一帶一路」建設，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制「台獨」。

中共今發布，十九屆五中全會通過的「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標建議。

涉兩岸部分全文為：

推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，共同弘揚中華文化。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

對於香港《規劃》指出，保持香港、澳門長期繁榮穩定。全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制。

此外，支持特別區鞏固提升競爭優勢，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，實現經濟多元可持續發展。支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高品質建設粵港澳大灣區，完善便利港澳居民在內地發展政策措施。增強港澳同胞國家意識和愛國精神。支持香港、澳門同各國各地區開展交流合作。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

(中時 )