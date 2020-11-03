台南縣國際蘭馨交流協會成員與志工近百人，今天上午在高鐵站以歌舞節目進行快閃演出，宣導「反性侵」、「反家暴」，呼籲善用113保護專線，鼓勵受害人勇敢站出來，維護自己的權益。

這場宣導活動表演由薩克斯風、小提琴演奏「可愛的玫瑰花」、「愛江山更愛美人」等經典名曲揭開序幕，眾人也合唱「愛的真諦」，志工們手持標語大呼口號「杜絕家暴，用愛懷抱」，鼓勵家暴受害人勇敢站出來維護自己的權益，並宣導善用「113保護專線」，呼籲社會各界重視家暴問題。

菁英會創會會長邱素蘭表示，近年來家庭暴力、性侵等事件頻傳，因此特別選在高鐵台南站舉辦快閃活動，把這項有意義的訊息讓大家知道。總會總監曾澎英也表示，藉著表演讓全民對老人、婦女及兒童多一點關懷，終止家暴及職場性騷擾。

高鐵台南站長顏宏穎表示，這次快閃演出為台南站注入活力，讓車站增添濃厚藝術氛圍，非常有意義。

(中時 )