中信兄弟總教練丘昌榮在賽前提前公布，明天將會由土投黃恩賜在G4先發對上統一獅，獅隊總教練林岳平聽聞相當驚訝，意外丘總會在賽前提前掀牌，餅總則表示要到賽後才會宣布先發，但心中已經有人選了。

黃恩賜在10月初賽前練跑時不慎腳扭傷，讓兄弟土投戰力大受影響，休息近1個月後將要在總冠軍賽重回投手丘，丘昌榮表示恩賜已經準備好了。

黃恩賜上一次出賽是10月29日對戰味全龍熱身賽，當時先發2.2局僅被敲1安、送出4K，不過只投32球就退場，「恩賜當時只投32球是怕第一戰若有狀況需要他上場中繼，明天先發不會對他有球數限制，但也會做好準備，看戰況做調度。」

而林岳平原本賽前就對明天先發閉口不談，聽聞丘昌榮提前公布先發人選後相當驚訝，一連說出好幾次「真的假的？」餅總強調心中已經有人選了，不過因為戰況而改變，但還是會等到賽後再公布。

「上次他們沒公布先發結果他們就贏了，怎麼這次這麼早掀牌？他們打過好幾次總冠軍賽了，我第一次打很緊張耶！」林岳平表示第1戰打完後，下一場先發就是洋投2選1，第3戰先發就是剩下那個洋投，但G4是關鍵戰，因此會依照規定賽後才公布，不會提前揭曉。

(中時 )