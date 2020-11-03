台南長榮大學馬國女大生命案引發社會對校園周邊安全議題關注。宜蘭縣警局長謝進賢第一時間責成警察局與縣府教育處密切配合，立刻主動對縣內119所各級學校進行校園安全總體檢，同時結合地方巡守隊進行警民聯防，謝進賢強調，除了總體檢外，「只要有派出所吃案就立刻撤換所長，相關幹部也要負起連帶責任。」

由於宜蘭不少學校周邊都屬於較空曠處，宜蘭縣警局長謝進賢指出，縣長林姿妙對於縣境內校園安全相當重視，所以在第一時間救責成警察局跟，必須與教育處緊密配合進行校園安全維護。警察局也主動跟與縣府教育處長維持密切聯繫。

宜蘭縣警局也已經通令各轄區派出所，與縣內119所各級學校，必須由派出所所長親自一一與各學校主動聯繫，針對校園的監視系統、照明設備做一個總體安全體檢，如有發現不完備之處，將會協助會進行改善，同時也協調鄉鎮公所與縣政府相關單位改善。

謝進賢強調，另外也將在各校園安全派遣勤務巡邏，增加見警率，同時並結合社區鄰里巡守隊等民力來做聯合巡守，全力將校園周邊安全維護做好。

為了栓緊校安螺絲，謝進賢也強調絕對不可發生吃案事件，謝進賢說，「我向來要求同仁絕對不可以吃案，一旦發生吃案就立刻撤換派出所長，相關幹部也要連帶責任。」

(中時新聞網)