雙11購物節到來，電商將迎來網站流量瞬間爆增的挑戰，如何避免平台突然「當機」，對業者來說是極大的挑戰。公有雲廠商AWS就表示，電商業者在面對雙11的大流量，應善用雲端科技，同時也應善用數據服務來處理站上千萬筆的商品資料。

AWS表示，針對電商客戶最重視的流量問題，首要重點是「穩定性」，電商業者的網站底層是否能支撐如此龐大的前端客戶瀏覽及高峰值，將會是關鍵。若使用傳統機房設施，很難在極短時間擴建機器，因此在流量暴增期間，各大平臺如何善用豐富的雲端技術就顯得十分重要。

以AWS來說，旗下Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2），可為商家在雙十一期間透過雲端提供安全、可調整大小的運算容量，確保在大流量下依然有足夠的網站運算資源。

另外，AWS專業雲端架構師也建議，電商根據往年平臺所需的流量預估計算，規畫出所需資源。例如考慮到今年特殊的疫情狀況，相較於前幾年，預計將會給網站帶來更多流量，抑或是商家計畫推出的大型促銷將會帶來的瀏覽量等，這些都應該是業者事先預估的重點。

而在雙11期間，業者通常需要持續進行產品及頁面更新，且顧客購物車的更新頻率也會提升，AWS表示，這些都會給網站架構的穩定性和數據分析能力帶來龐大壓力。舉例來說，電商網站平均需要3～5秒才能加載傳統的內容交付網路（CDN），而一般每增加100毫秒頁面的加載延遲，將降低1％的銷售額。

AWS建議，在雙11來臨之前，平台應透過壓力測試，提早發現後端資料存放的方式與分布是否存在瓶頸，並且儘早規畫完善的資料存放方式及資料快取。

此外，資安也是一大問題。AWS表示，電商業者在資料傳輸、資料保存上都應採用加密技術，確保隱私與安全。建議採用具經驗的雲端科技平台，透過加密技術採取集中管理IT服務等方式，確保滿足合規性、資料隱私安全與符合各項規定。

儘管如此，平臺大型促銷活動還是駭客入侵的「最佳」攻擊時刻，AWS表示，除了防禦之外，即時的狀態偵測、快速反應與復原更是保障系統安全常被忽略的一環。因此「預演」就變得非常重要，業者可透過預演來處理各類突發情況，並盡可能自動化的排除問題，讓電商IT人員對整體系統環境有全盤掌握，有助於發現潛在安全問題或可疑活動。

(工商 )