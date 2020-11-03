隨著台灣邁入5G新時代，伴隨AI人工智慧與IoT物聯網等各式應用加速成熟，5G網路建設為智慧工廠、智慧醫療等垂直產業帶來新的發展商機。趨勢科技宣布，與遠傳電信及亞洲大學簽訂合作備忘錄（MOU），三方共同為智慧醫療創新應用揭開序幕，開啟5G運用在醫療領域的嶄新里程碑。

為加速發展實踐5G智慧醫療服務，結合三方技術及資源，展開包括醫療應用、資安及網路等業務合作，由趨勢科技提供專為5G專網打造的整合網路資安解決方案Trend Micro Mobile Network Security（趨勢科技MNS）建置5G網路安全，遠傳電信架構5G應用環境，以亞洲大學附設醫院為場域，共同打造安全創新的智慧醫療環境。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，資訊安全是5G網路產業中不可缺少的基礎建設，在5G網路佈局階段即同步審慎規畫。他表示，這次藉由趨勢科技在網路安全專業領域數十年的豐富經驗，提供5G網路最全面、便捷、完善的資安防護解決方案，協助醫療產業在5G資安建置上超前部署，提前防禦環伺且多變的資安風險。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網）及雲端技術協助各產業串聯5G的關鍵整合能力，持續驅動5G垂直場域創新應用。此次與亞洲大學、趨勢科技的三方合作，不僅落實5G智慧醫療應用，也因應醫療領域高規格的通訊延遲性、資安防護需求，期待以5G助攻，加速醫療產業智慧化。

伴隨著5G帶動更巨量的資料傳輸需求，5G也為ICT產業串連各式創新應用的機會，例如近期備受注目的5G企業專網，將可以協助企業應用部署及數據處理更為快速與便利，卻也帶來更為複雜的5G資安管理議題。

面對嶄新的5G資安挑戰，有別於一般IT安全防護，趨勢科技表示，旗下MNS 同時結合網路和端點防護，為ICT應用提供全面整合的網路安全環境。在專網防護上，這套網路資安解決方案整合趨勢科技網路防禦Network Protection架構，以歐洲電信標準協會（ETSI）制定的NFV框架設計，實現電信商與企業間高性能、低延遲的虛擬網路安全，同時具備網路存取控制、網路入侵防護、漏洞虛擬修補、惡意網站過濾、網路應用識別與控制服務等功能。

此外，藉由在連網裝置安裝SIM卡及執行SIM卡上的Java應用程式，趨勢科技MNS可實現端點安全防護，提供連網裝置白名單設定、設備隔離與數據加密等安全防護功能。這套專為5G專網設計的網路資安解決方案將有助於醫療機構大幅提升資料傳輸的安全性，不僅由終端裝置進行網路層的資訊採樣及安全檢查，亦可於網路層檢測終端裝置是否出現異常，從端點及網路層雙面把關網路安全。

趨勢科技表示，將持續聚焦5G資安技術的發展，期待透過本次與遠傳電信及亞洲大學攜手合作，協助智慧醫療產業導入5G資安應用，激盪出多元的5G時代創新可能性，為5G應用超前建置完備的資安部署。

(工商 )