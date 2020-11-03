國民黨今再度阻止行政院長蘇貞昌施政報告，民進黨發言人周江杰表示，國民黨六次杯葛行政院長施政報告，不要成為阻礙國家前進的兇手。

周江杰說，這次已經是國民黨這會期第六度霸佔議場、杯葛行政團隊，妨礙其他的朝野立委行使職權，無法透過詢答，監督政府施政，致使立院議事空轉。我們不禁要問，江啟臣主席的數位諸葛已變質，淪為「數位杯葛」？國民黨是不是因失去「理性問政」的能力，不敢站上質詢台，讓國人了解政策實質內容？

周江杰說，失去理性問政能力的國民黨，今天甚至放話將杯葛議事到12月底。這將讓國家的重大政策與建設，包括前瞻基礎建設二期、防疫及各項攸關民生的政府預算，因而持續停擺，嚴重阻礙國家前進的腳步。

周江杰表示，呼籲國民黨，勿再用政治作秀、鬧劇的方式企圖來掩飾自身的無能，勇敢的站上質詢台，不要再妨礙其他朝野政黨的立委能就政策面站上質詢台，讓蘇院長與背負監督政府職責的立委們能夠就各項國家重大議題進行答辯，才不負國人賦予的責任。

(中時 )