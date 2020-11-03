美國智庫「北緯38度」(38 North)指出，商業衛星照片顯示寧邊核設施自10月27日以來，開始出現各種活動。北韓工人除重建先前遭洪水毀壞的設施，寧邊核設施的南邊濃縮鈾場區也傳出陣陣煙霧。由於美國正值總統大選，北韓卻出現曖昧舉動，難免讓人憂心北韓是否要美國無力他顧之際「趕核進度」。

「北緯38度」指出，濃縮鈾場區過去用於回收與純化「黃餅」(yellowcake)中的鈾；其中的南邊建築物，過去裝設生產二氧化鈾的耐火爐。黃餅經轉化成為六氧化鈾後，可進一步進行鈾235的濃縮，將鈾235含量提高至3%，然後再將濃縮鈾轉換成二氧化鈾，最後送進濃縮鈾廠。

報導指出，衛星照拍攝到的活動跡象，與國際原子能總署的觀察一致。不過，仍不能證明平壤是否又生產二氧化鈾。

聯合國警告北韓核武與飛彈計畫仍舊暗度陳倉中。

在濃縮鈾廠東邊的鐵路線上，停放3輛軌道車。據統計，每年該鐵路支線都會出現3至4次的軌道車，每次停留7至10天。其目的仍不明，但每次停留的位置都一樣。

先前因九龍江洪水而遭損壞的反應爐區也出現一系列活動。北韓工人持續修復冷水槽。溢水壩的結構已大抵完成，水位已上升並覆蓋反應爐進水器。水壩缺口外部也裝設鋼質溝槽板，形成鋼牆保護水壩主體。

此外，在生產放射性同位素廠專用的鐵路線上，近日則出現3輛鐵道車。過去每年都會在相同位置定期發現該鐵道車。

在研究區與行政區方面，目的不明的建築仍持續興建中。從原建築位置向兩旁擴張，擴建程度較過去更廣。濃縮鈾廠西部也出現2座人造島，功能疑似引導水流至濃縮鈾廠鄰近的抽水房與水壩。

(中時新聞網)