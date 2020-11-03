備受關注的中天換照案已排入NCC委員會議程，預計明天審查，中天新聞台新聞部總監梁天俠、副總監謝建文與中天的3位律師，將到現場陳述意見，NCC表示，明天會議主要是聽取中天想法。

國家通訊傳播委員會（NCC）明天將召開第936次委員會議，確定當天議程包括中天新聞台換發執照續行討論案。

9月23日，NCC首次召開委員會討論中天換照案，當時做出召開聽證會決議，隨即在10月26日舉行聽證會，明天將是聽證會結束後，首次內部委員會議討論換照案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，明天早上委員會會先請中天高層到NCC陳述意見，目前知道的出席者包含中天新聞台新聞部總監梁天俠、副總監謝建文與3位律師，最主要是聽取中天相關意見。

NCC電台與內容事務處處長黃文哲日前表示，聽證會是針對換照審酌項目提出8項議題，但是中天當天發言比較像「法庭攻防戰」，對於內控機制、編審制度等，似乎沒有說明會如何改正，只有中天董事林柏川說「邱佳瑜絕對不會再回任中天」，是少數有提到具體改善的說明，才會再度邀請中天高層到會了解意見。（編輯：潘羿菁）1091103

(中央社)