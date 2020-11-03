打著爭取勞權旗幟，靠太陽花學運出身的北市正妹議員林穎孟，發文堅稱，關於助理聘任、勞健保、請假等規定，皆完全按規定辦理。（摘自林穎孟 台北市議員臉書／張穎齊台北傳真）

打著爭取勞權旗幟，靠太陽花學運出身的北市正妹議員林穎孟，發文堅稱，關於助理聘任、勞健保、請假等規定，皆完全按規定辦理。（摘自林穎孟 台北市議員臉書／張穎齊台北傳真）

長相甜美、形象清新的37歲北市議員林穎孟，靠著太陽花學運登上政治舞台，今年5月打著挺勞權、支持助理組工會領加班費的名號，8月更因不滿前時力黨主席徐永明涉貪，憤而退黨，如今被爆出詐領助理補助款，遭控「慣老闆」、「假面甜心」，林穎孟因此神隱1天，3日晚間在臉書發文堅稱，關於助理聘任、勞健保、請假等規定，皆完全按規定辦理。

助理指控，林穎孟違法要求女助理請生理假需附憑證，且依規定每位議員必須聘足6名助理，林穎孟2018年安排當時的男友葉曜彰，掛名辦公室執行長，但葉根本在美國，過了1個月後才返台，沒參與辦公室運作，甚至還兼任林昶佐選舉幹部，領雙份薪水。

助理還說，林私自挪用議會提供的「助理勞健保費用」，今年2到5月共20萬元的費用，都被拿去周轉，還嗆「若勞動局來勞檢，我就要求勞動局去查每間議員辦公室！」

林穎孟對此神隱一天，稍早在臉書發文表示，關於助理聘任、勞健保、請假等規定，皆完全按規定辦理，未有未給付而中斷勞健保；關於她團隊的生理假規範，是「不需憑證、給全薪」，也優於法令，員工從未因申請生理假而被要求提出憑證。

林穎孟說，她的所有助理各自有分工，包含文宣、質詢稿、選民服務、跑行程、跑地方組織等等，都有相關工作紀錄，已離職的葉姓執行長在選舉期間即擔任她的選舉幹事，替她處理大大小小的選務，選後則繼續負責組織工作、經營國內外台灣鄉親社團並受理陳情案，絕無詐領助理費。

她強調，這幾年來因努力跑會議與地方行程忙碌，未多注意辦公室內務，正在調整工作流程中，而目前送入勞動局的勞資調解主題為「議會助理加班費及契約性質」，她認為這本來就是議會存在已久的議題，也有按照程序參與，期盼事情會有好的結果，並感謝團隊成員這幾年的參與。

最後，她說，服務大安文山市民是最重要的事情，至今未曾讓這些團隊內部的情況，影響到在議會的所有工作，質詢未有缺席，地方行程也全力參與，感謝大家的關心，她會繼續努力做好議員的責任與工作，繼續認真每一天，多謝各位。

(中時 )