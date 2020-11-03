一位民眾卻發現家裡阿嬤竟把「蟑螂藥」誤當作餅乾盒擺上桌，讓網友笑翻直呼：原來上面也要殺蟑螂。（摘自爆廢1公社）

台灣民間信仰很多，許多家庭都有拜拜的習慣，祈求祖先保佑。在祭祀時，長輩常直接把家中的食物都一併擺上桌。不過一位民眾卻發現家裡阿嬤竟把「蟑螂藥」誤當作餅乾盒擺上桌，讓網友笑翻直呼：原來上面也要殺蟑螂。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上表示，見到家中阿嬤在拜拜，神桌上擺滿了水果餅乾，但卻發現其中竟然出現蟑螂藥，直呼「阿嬤，那不是餅乾，你拜的是蟑螂藥啦！」

貼文一出，原PO阿嬤天兵的舉動讓網友笑翻表示「阿嬤，出事了阿嬤」、「夭壽骨……哪個蟑螂藥算素的還是葷的啊！」、「好天的阿嬤喔」、「阿嬤太可愛了」、「阿嬤希望這些蟑螂吃了神佛加持的藥可以歸西啦」、「有盒子就可拜」。

網友更笑說，原來就算到另外一個世界，也需要殺蟑螂。「蟑螂死了還要在天堂二度屠殺！」、「果然小強無所不在，祖先也需要」、「原來上面也是要殺蟑」。但也有網友認為其實很危險，若不慎誤食蟑螂藥，後果可不堪設想。「只有我覺得不太好笑嗎？如果拜拜後阿嬤把它吃了」。

(中時新聞網)