台南市警一分局德高派出所，上月底接獲超商洪姓店員焦急至派出所尋求協助，因與顧客對談之間一時疏忽，漏收7000元，忙碌之際又未留下顧客聯繫方式，經盤點確認損失後，只好拜託警方展開尋人任務。最後，警方透過警政系統比對，終於找到該名顧客，化解超商店員煩惱。

據警方了解，洪姓店員因當時店內忙碌，1名顧客前來繳費後，言談之際就疏忽將繳費單據給對方，調閱店內監視器後，也無法確認是否繳費就讓顧客離去，隔天店家盤點時發現短少，苦無對策只好尋求警方協助。

德高所員警楊淮茗、洪臺駿見店員心急如焚，就發揮鍥而不捨、抽絲剝繭的精神，憑藉單據上姓名尋找，並輔以警政系統比對，終於聯繫上該名顧客，並通知其至超商再次確認是否繳費。多日後，警方於LINE群組，意外收到來自洪姓店員的感謝，因為警方為民服務的精神，才讓店家免於損失，再添一筆警察為民服務，展現同理心的溫馨事蹟。

警方表示，超商店員忙於服務客人之餘，若發現有疑似詐騙個案，仍能於LINE群組即時通報警方攔截，警方將以超高效率尋回顧客，避免店家自行吸收損失。

(中時 )