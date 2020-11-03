美國大選日已經揭開序幕。力拼連任的川普多次猛批，大選日過後不應繼續計票，更揚言已找好律師團，準備在選後開打「法律戰」。由於今年大選相關的法律行動規模與範圍都是前所未見，民主黨拜登陣營的律師團也摩拳擦掌，勢將全力捍衛掰登的。

早自2000年大選以來，競選雙方都會事先招募律師團隊，為可能的計票爭議預做準備。今年受到新冠疫情和激烈選情影響，提前投票與郵寄選票人數創下新紀錄，各方推測，大選結果揭曉後，法律鬥爭必定接踵而至。《紐約時報》報導，這次雙方都部署了數百名律師，規模遠勝以往，預料大選將淪為「訴訟軍備競賽」，最終可能由法院決定下一位入主白宮的人選。

事實上，「郵寄選票」的爭議早已引發兩黨大戰。聯邦最高法院上周允許賓州、北卡羅來納州在大選日過後繼續計算3天內收到的選票。川普1日在北卡參加活動前批評，「我覺得這是很危險的決定」。他也指控民主黨籍賓州州長會在計票過程中動手腳，川普揚言：「（投票日）當晚我們就會行動，一旦投票結束，律師團就會出馬」。

除了計票結果接近的搖擺州，如賓州、密西根州、威斯康辛州、佛州、北卡羅來納州等，受到疫情影響，許多州份也被迫改變投票方式，如郵寄、增加投遞箱、允許選民不下車並用「得來速」方式投票等，也經常衍生法律訴訟。

分析人士指，在這樣的局面下，此次大選即使結束後，也會帶來許多麻煩。郵寄投票爭議可能導致候選人拒絕接受大選結果，無論誰贏得大選，似乎都註定讓兩黨陷入混亂。

(中時 )