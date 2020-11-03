今年真是個多事之秋！不論是全球疫情的延燒或是國內外演藝圈藝人明星的逝世，都讓人覺得猝不及防且扼腕；回顧台灣演藝圈，即有不少藝人殞落，影帝吳朋奉便是其中之一。昨(2日)是吳朋奉56歲冥誕，藝人李千那在自己的社群平台上發了一則限時動態問：「老爸，你在天堂好嗎？」
李千那與吳朋奉的結緣，是在《茱麗葉》這部電影。劇中，李千那飾演吳朋奉的女兒，兩人於合作期間，培養了深厚的父女情；今(3日)凌晨，李千那在IG上發了一則限時動態問：「老爸，生日快樂！你在天堂好嗎？」並於下方再寫上「想你」，從隻字片語裡，在在感受到李千那對「爸爸」吳朋奉的思念。
回顧吳朋奉的電影生涯，演技極精湛的他，是各大獎項的常勝軍！《父後七日》、《木棉的印記》、《第一響槍》、《歸途》，都讓他抱走數座獎座，除了電影，吳朋奉更活躍於劇場界，台語非常流利的他，更擔任許多人的台語指導；只可惜今年5月卻傳出惡耗，吳朋奉因腦中風在家中不幸逝世，突如其來的消息讓各界震驚，同時也痛惜演藝圈又有一位好演員離開。
(中時新聞網)
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