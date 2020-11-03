意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）擴大其FlightSense飛行時間（Time-of-Flight，ToF）感測器產品組合陣容，推出業界首款64區測距感測器。該多區感測器可將場景劃分成若干個區域，提升成像系統更多情境的空間資訊。

該同類首創產品整合了940奈米垂直腔面發射激光器（Vertical Cavity Surface Emission Laser，VCSEL）光源、整合了VCSEL驅動器的SoC感測器、單光子雪崩二極體（Single Photon Avalanche Diode，SPAD）接收陣列和執行複雜韌體的低功耗32位元MCU內核及加速器。VL53L5保留了與意法半導體所有 FlightSense感測器一致的1級認證，在消費性產品中絕對符合人眼安全標準。

VL53L5 ToF感測器封裝在一個微型模組內，接收孔上的光學元件可以創造64個測距區，以解鎖許多新功能和使用範例。

意法半導體影像事業部總經理Eric Aussedat表示，「VL53L5 FlightSense多區直接飛行時間（DToF）感測器採用了最先進的40nm SPAD製程，最大測距距離可達4公尺，測距區域高達64個，有助於影像系統捕捉更詳細的場景空間資訊。VL53L5測距區數量是上一代的64倍，可大幅提升雷射自動對焦、觸控對焦、存在偵測和手勢介面的性能，同時協助開發人員開發更多創新的影像應用。」

意法半導體為FlightSense感測器打造了一個垂直整合製造模型，SPAD晶片在先進的法國Crolles12英寸晶圓廠生產，其採用40nm專有矽製程，並在亞洲意法半導體封裝廠組裝所有模組元件，可為客戶提供卓越的產品品質和可靠性。

意法半導體與主要的智慧型手機廠和PC平台廠建立了密切的合作關係，並已將感測器預先整合到這些平台上，客戶可藉此合作關係來使用VL53L5進行應用開發。

FlightSense產品在市面上有大量的Android和Windows裝置驅動程式可供使用。VL53L5現已量產，已出貨給業界領先的無線設備和電腦商達數百萬顆。

(工商 )