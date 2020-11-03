零錢存久也能變大錢！中信銀行宣布，首創「嵐山豬豬」訂閱式理財服務，訂閱服務後，就可自動記帳、自動投資。即日起只要客戶於Home Bank APP設定欲綁定之中信卡（含簽帳金融卡）與扣款帳戶，即可在刷卡消費時，同步累積零錢至虛擬撲滿，只要達新臺幣100元將自動扣款並進場投資基金，創新的智慧投資專利技術，讓小資族用零錢就可輕鬆理財。

中信銀指出，「嵐山豬豬」的「嵐山」音同臺語「零錢」，傳達累積小錢也可投資的理念，「豬豬」是虛擬撲滿概念，幫助小資族記帳累計作為投資金額，從小錢開始累積投資經驗。

中信銀進一步說明，這項服務會自動記帳每筆刷卡金十位數以下金額，中信銀行客戶只需於Home Bank APP設定欲綁定之中信卡與扣款帳戶，並完成線上簽約、風險屬性評估及選定投資標的，即可啟動「嵐山豬豬」服務。

舉例來說，小美刷卡消費新臺幣168元，即累計零錢68元，當記帳金額達新臺幣100元以上，系統將自動從客戶綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」。每月1日至28日系統將自行檢核前一營業日「豬豬」額度，若達百元以上且未超過自行設定之每月投資上限，即進行扣款（遇非營業日則延後至次營業日扣款）。有趣的是，「豬豬」還會因客戶餵食零錢多寡，呈現吃飽或飢餓的可愛表情，透過活潑互動體驗提高客戶使用意願。

中信銀表示，近期訪談發現，沒錢投資、不敢投資、沒時間投資等因素造成民眾投資意願下降，二十世代年輕人則多認為理財資訊很麻煩、不知如何下手。

為了讓理財更簡單生活化，協助解決新手痛點，中信銀行開發了「嵐山豬豬」訂閱式理財服務，將刷卡消費結合投資理財，客戶每筆刷卡金十位數以下金額，即累計至虛擬撲滿作為投資金額，每達新臺幣100元以上就進場投資基金，由中信銀行理財專家團隊嚴選8檔「嵐山特選基金」，依客戶風險屬性提供相對應投資標的建議，每季亦會重新檢視基金標的為客戶把關，低門檻投資模式讓理財更親民無壓力。

為鼓勵新手勇敢跨出投資第一步，中信銀表示，即日起至2021年12月31日止，中信銀行客戶透過Home Bank APP完成「嵐山豬豬」服務設定並開始進行投資，即免收申購手續費。

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