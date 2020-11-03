勞動部勞動力發展署為鼓勵單位持續投入人才發展，追求卓越辦訓品質，厚植我國人力資本，108年度辦理之人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System，簡稱TTQS）計畫，最終評核出40家優秀辦訓單位，在11月3日於行政院新莊聯合辦公大樓國際會議廳舉辦「108年度TTQS金牌單位授證儀式」，勞動部勞動力發展署施貞仰署長親臨授證，除恭喜並感謝辦訓單位用心經營辦訓品質，也期許透過導入TTQS，建立我國訓練品質標竿，讓更多大眾認識辦訓專業。

為了協助勞工有效提升職場競爭力，確保訓練流程的可靠性與正確性，發展署自民國96年起推動人才發展品質管理系統（TTQS），為我國唯一國家級辦訓品質的檢測標準，透過評核服務，可以讓受評單位瞭解辦訓過程的優缺點，並獲得持續精進的建議。藉由TTQS金牌授證儀式的頒獎，期待使更多企業組織與訓練單位加入TTQS行列，健全我國人才發展體系的基石。

TTQS計畫迄今已累積超過13,000家單位接受過TTQS的服務，橫跨產業類別十分廣泛，包含資訊科技、食品加工、機械製造、教育事業及人力資源、大專院校等領域，108年計有1,894家單位提出評核申請，獲得銅牌的有567家（約30％）、銀牌166家（約8％）、金牌則是40家（約2％）。

署長施貞仰表示，感謝在座獲獎單位，在疫情期間仍孜孜矻矻於我國人才發展，透過數位科技，讓勞工在職進修不間斷、教育訓練不中斷。未來，是人工智慧（AI）、大數據（Big Data）與雲端（Cloud）的ABC數位智能新時代，期待在座獲獎單位持續創新進步，引領我國辦訓單位，結合數位智能科技，讓我國辦訓品質邁向下一個紀元。

本次授證儀式期盼透過表彰辦訓品質優良單位，引領更多企業組織與訓練單位加入TTQS行列，歡迎在人才發展領域有興趣挑戰自我的單位，立即上TTQS官網申請服務。

(工商 )