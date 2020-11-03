房貸成數逾9成，銀行資本計提將是現在的一倍。銀行局副局長林志吉3日表示，銀行不動產授信採貸放比率法（LTV）預計2021年6月上路，但已有10家銀行準備妥善，可在2020年底優先適用。即房貸成數只要低於8成，資本計提可由現行35％降到30％以下，但若貸8～9成，資本計提就要50％，超過9成，是要70％，即現行的一倍。

也就是說，LTV上路後，銀行若不動產授信成數仍是高於8～9成以上，則承作越多，增資壓力越大，銀行局認為，可更精準反應及控管銀行的不動產授信風險。

先前金管會曾表示，到2020年可優先適用LTV法的銀行約3～4家，即有國泰世華銀行、台北富邦銀行及中信銀行等，但3日銀行家數已增加到10家，且有一家是公股銀行。

金管會主要是針對不動產市場交投熱絡，要求銀行必須作好不動產授信的核貸及貸後管理，以免承受過高不動產價格波動風險。

金管會強化不動產授信管理有三招，一是要求銀行要告知客戶房貸的利率及相關費用，協助客戶評估還款能力及相關負擔；二即要求銀行落實授信審核及貸後管理，確實鑑估不動產價值、客戶申貸用途、資金流向等；第三就是實施LTV法。

據銀行局指出，現行自用房貸，銀行資本計提是35％，大約是等於貸出100億元，銀行要有35億元的自有資本，未來就是看銀行核貸成數，決定不同的資本計提比率，如核貸成數低於50％，資本計提只要20％，就比現行省43％左右的資本，若核貸高於5成但沒有超過6成，是25％，6成以上不超過8成，則只要提30％，也比現行省14％以上；但若高於8成、未超過9成，計提比率就拉高到50％，即比現行貴，超過9成，則提70％，就是現行規定的一倍。

另外還有非自用房貸，現行是計提75％，LTV法之後，核貸8成以上不超過9成，就是提75％，但若超過9成就是提105％，也是比現在貴，不過若核貸高於6成但低於8成，就只要提45％，比現行省40％。

(工商 )