美國亞利桑那州出現100多公里長川粉貪食蛇車隊，宅神朱學恒看到後十分驚訝。(圖 翻攝自新聞龍捲風youtube)

美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都關注川普以及拜登最後誰能當選，台灣因屢被捲入美中較勁，使國人也格外注意此場世紀對決的相關消息。而川普支持者的熱情也超乎想像，日前在美國亞利桑那州，就出現一條由川粉車隊組成，長達90英里的超級貪食蛇，宅神朱學恒看到後也是驚呼連連。

朱學恒2日在政論節目《新聞龍捲風》中表示，這一次的美國選舉和台灣很像，川普的概念就是「民調冷冰冰，人心熱呼呼」。並指出，這次川普重造勢，而他們造勢不像台灣一樣，「台灣有貪食蛇，但我們騎小噗噗，老美他們是開車子」。

朱學恒指出，更重要的是以前沒這麼多旗子，「我有很多美國朋友說，這次怎麼那麼像台灣選舉，每一個都插滿滿旗子，而且他們在路邊造勢排隊，一排90英里，不是像我們150公尺就了不得，是排了100多公里，當地的造勢也很熱」。

根據CNN於2日公布的最新民調結果顯示，川普在亞利桑那州獲得46%的支持度，而拜登則獲得49%的支持度，川普目前在亞利桑那州的支持度落後拜登3個百分點。

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(中時新聞網)