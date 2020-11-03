「琉璃工房」創辦人張毅，曾以《我這樣過了一生》奪金馬最佳導演及亞太影展最佳導演，上周傳出病危消息，妻子金馬影后楊惠姍透過臉書為丈夫集氣祈福，但張毅仍在11月1日病逝，享壽69歲。琉璃工房3日傍晚公布張毅《永遠沒有來不及的愛》追思紀念會，將在11月20日上午10時於佛光山台北道場舉行，楊惠姍也強忍悲傷，努力堅強為丈夫規劃身後事。而追思紀念會隔天，正好是第57屆金馬獎頒獎典禮。

追思紀念會開放各界緬懷，家屬懇辭奠儀。琉璃工房寫下：「各位親愛的朋友，感恩大家連日溫暖關懷與不捨。琉璃藝術家張毅最關心的人生課題：生，能愛；死，無懼。他在創作《自在》系列時，期許自己對生命，對人間，皆自在；既可以擁愛而眠，就可以枕死亡入睡。」

張毅11年電影人生，不到6年的導演生涯，生命裡不過電光火石，卻囊括了金馬獎和亞太影展的最佳導演和編劇，留下作品餘香猶存。1987年，他從大銀幕轉身與楊惠姍一起投入琉璃藝術，賠上一生積蓄，幾乎要傾家蕩產，一路經過無數的艱難，讓中國大陸琉璃重新站在世界的舞臺上。張毅的琉璃人間探索，他把他自己比作「講故事的人」，他堅持藝術生長於文化的土壤。

(中時 )