感情中不管是曖昧或是結束後的留戀，總會讓自己深陷在某些狀況，或是不知道該怎麼辦，只能選擇等待。但這對象真的值得嗎？有機會得到自己想要的回報嗎？今天就和奧斯老師一起來測驗看看，這對象值得你等待嗎？

▍牌l

選擇到這組牌的朋友，如果你已經等到內心迷惘或是不知道該怎麼辦，奧斯老師會建議你再堅持一下，畢竟這樣的牌組代表的是合作關係及互相回饋，所以對於目前你所等待的對象還是有緣分的，只是目前這對象可能因為忙碌或有點迷惘，奧斯老師會建議你再給對方一點時間，自己也可以再多努力一點，不要太快地放棄這對象，這組牌顯示出有機會獲得理想中的回饋與發展，好好堅持一下囉！

▍牌ll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你再思考一下囉！這樣的牌組多半代表的是傷心以及悲痛，因此不難發現你目前的等待或是委屈，是有機會得到自己理想中的回饋的，如果你捫心自問你已經努力過了，到現在的狀況還是不明不白，那奧斯老師就要建議你要好好考慮放棄，適時的放過自己，不要老是把自己放在目前的狀況，這牌組多不是太理想，所以趕緊調整一下自己，朝向新的方向繼續努力反而是比較是你更應該去做的。

▍牌lll

選到這組牌的朋友，奧斯說真的你就得看開一點囉！這樣的牌組多半代表埋首悲傷以及阻隔外界，所以目前這對象大方向看起來都是朝向反方向前進，這段時間你的付出與努力與等待，其實也算夠了，盡人事聽天命，你或許要知道，感情這種事不是一個人努力就可以的，也不是你的傻傻等待就會有結果的，因此奧斯老師要建議挑選到這組牌的你，稍稍思考一下，如果狀況不好，那就摸摸鼻子趕快放棄囉！

▍牌lV

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你可別太快放棄，這樣的牌組多半代表的只是現況的不佳或是不如意，但是隨著時間繼續往後推，狀況還是有機會改變的，奧斯老師要說針對目前這對象，不如你可以多觀察一下對方在意什麼事情，或對於感情中的嚮往，然後調整一下自己，朝這方向去努力，這樣的付出都有望讓現況獲得改變，也有機會讓你朝向自己想要達到的目標去前進，因此奧斯老師會建議可以再多努力一點，有望讓目前的現況獲得改變！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)