台中市知名的中央書局熄燈22年浪漫重生，這是前永豐餘集團總裁送妻張杏如生日禮。（陳淑芬攝）

張杏如說，中央書局是有文化底蘊與歷史，她懷著守護文化基地的使命感修復重生，期待年輕人書寫下自己的篇章。（陳淑芬攝）

「不管，你忍心嗎？」前永豐餘集團總裁何壽川夫人、信誼基金會董事長張杏如不捨地說，「中央書局」是台中市重要的歷史文化地標，被糟蹋得這麼殘破，要修復重生是漫漫長路，但是，她不捨被拆，結髮40多年的丈夫關愛詢問70歲生日想收到什麼禮物？她不選珠寶，選了破爛的中央書局，還花3年時間修建，費盡心力為中央書局重塑新生命。

台中市老字號書店「中央書局」，由在地青年及文化是紳集資起造，在1948年開幕，成為早期民主政治、藝術文化啟蒙平台。因時代變遷，在1998年黯然休業，信誼基金會捐助成立的上善人文基金會在2016年買下建物，歷3年修復重生，今年10月18日正式開幕，熄燈22年後，再度回來了。這不只是歷史建物修復再生的文化美事，背後是少為人知的浪漫故事。

張杏如說，她是土生土長的台中人，從事兒童教育已40多年，該轉身關心人文了，她輾轉得知「中央書局」岌岌可危，親到現場參觀。「看了真的很傷心！」張杏如感傷地說，她的故鄉童年回憶竟殘破像廢墟，因擔心建物被拆除，她搶租下了1年，深入接觸才發現當年物資缺乏建築工法耐震度不足，且結構問題棘手、還年久失修。

「我既糾結，又進退兩難！」張杏如說，她明明知道修復重生是漫漫長路，但又擔心建物被拆，毅然決定要投下重金及心力，為台灣搶救下重要歷史文化地標，中央書局就成為她70歲的浪漫生日禮物，但卻也是「心力交瘁」的事。

修復重建規劃，張杏如掛心不下親力親為，她叨念著：「樓梯轉角要讓190公分的人不能撞到頭」、「老舊就勿再加上無障礙空間的電梯」、「管線都重新調整」，尤其是法規問題簡直搞得焦頭爛耳；她說，最堅持的是舊建物原有「洗石子」、「格子梁」等當年建築特色，一定要保留、呈現。餐廳區吊燈是她特選的灰白色，絕不能搶走白色「格子梁」的風采，她語氣堅定地說：「這是我的禮物，我有說話權」。

張杏如對於中央書局的感情不僅是歷史建築，更是她童年成長的足跡，中央書局開幕首檔「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」主題展，展出莊垂勝、林獻堂、張星建及葉榮鐘等在中央書局繁盛期的重要人物事跡書籍。

這4人不僅是當年文化自覺運動人物，有的還是張杏如成長過程周遭的親朋。她滔滔不絕地說，葉榮鐘就住在她老家隔壁，兩家兼只隔著矮籬笆，她的名字還是葉榮鐘取名的，幼時都稱他「榮鐘伯」；莊垂勝字「遂性」，就稱為「遂性伯」；林獻堂的二兒子林猶龍，還是她父親在留日大學時期的學長、學弟關係。

有人質疑修復重開中央書局是「不符合潮流時代的事」。張杏如堅定地說，中央書局是有文化底蘊與歷史，她懷著守護文化基地的使命感，引領她那個時代需要落地生根找到生活的方向的思潮，寫成歷史文化的篇章，並期待新一代年輕人也要書寫屬於自己的篇章。

(中時 )