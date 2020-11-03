Amazon Web Services（AWS）的首個GPU執行個體於十年前亮相，搭載的是NVIDIA M2050。當時以CUDA為基礎的應用程式主要集中在加速科學模擬，而人工智慧（AI）和深度學習的興起還遙遙無期。

此後AWS又陸續加入穩定的雲端GPU執行個體，包括K80（p2）、K520（g3）、M60（g4）、V100（p3／p3dn） 和T4（g4）。隨著全新P4d執行個體今日正式上路，AWS將在最新NVIDIA A100 Tensor Core GPU的支援下，為加速運算領域的下一個十年打穩基礎。

全新P4d執行個體為機器學習訓練與高效能運算應用程式，提供AWS上採用GPU之最高效能、最具成本效益的平台。與預設的FP32精準度相比，使用FP16的執行個體訓練機器學習模型的時間縮短了三倍，使用TF32進行訓練的時間縮短了六倍。

這些執行個體亦提供了極為卓越的推論表現。上個月NVIDIA A100 GPU於MLPerf Inference基準測試項目中所向披靡，其效能較CPU快上237倍。

每個P4d執行個體皆搭載8個NVIDIA A100 GPU，客戶可以透過AWS UltraClusters使用AWS Elastic Fabric Adaptor（EFA），以及提供可擴展高效能儲存裝置的Amazon FSx，每次依需求調整規模以取得超過4,000個GPU。

P4d提供400Gbps 網路，並且使用NVIDIA的NVLink、NVSwitch、NCCL及GPUDirect RDMA等技術，進一步加速處理深度學習訓練的作業負載。EFA上的NVIDIA GPUDirect RDMA在伺服器之間將資料從GPU傳遞到GPU，無需通過CPU和系統記憶體，確保低延遲的網路。

此外，許多AWS服務都支援P4d執行個體，包括Amazon Elastic Container Services、Amazon Elastic Kubernetes Service、AWS ParallelCluster及Amazon SageMaker。

P4d還能使用NGC所提供的各種經過優化的容器化軟體，包括高效能運算應用程式、AI框架、預先訓練模型、Helm chart，以及TensorRT和Triton推論伺服器等推論軟體。

(工商 )