疫情加速老飯店「打掉重練」，繼六福客棧後，擁有56年歷史的台北國賓大飯店提出危老改建案申請。國賓今日召開董事會通過此案，但重建細節還在規劃中，內部估計趕在年底前完成設計案並送件，再依照審核流程與進度進行後續計畫。

台北國賓在1964年營運，17層樓高、本館面積約1450多坪，根據危老條例規定，在2027年5月31日之前提出申請者，將提供容積獎勵、放寬建蔽率及高度管制、減免稅賦三大獎勵，危老改建申請到通過的時間約為半年到一年。

國賓總經理謝漢章日前表示，都更曠日廢時，整個程序走下來，不是五年就是十年，所以台北國賓沒有要走都市更新，會以改建為主。在國賓本館通過危老改建案前，本館後面宿舍以及烘焙坊，已與周遭建物申請危老改建，且已送件中。

業內人士認為，台北國賓歷史悠久，硬體設備確實稍嫌老舊，趁著這次疫情，住客率大幅下滑之際，趕緊打掉重練，推估2~3年後若觀光商務客源回流，就能以新風貌見人，競爭力也可提高，在這個時間點選擇重建，算是損失最小的選擇。

(中時 )