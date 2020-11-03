經國國中正門口正好是分隔島，部分民眾貪圖方便會違規穿越馬路，樹叢都有人走出來的「洞」，造成錯誤示範，交通局將以微整形，打開分隔島設置機車和行人通道。（蔡依珍攝）

經國國中正門口正好是分隔島，部分民眾貪圖方便會違規穿越馬路，樹叢都有人走出來的「洞」，造成錯誤示範，交通局將以微整形，打開分隔島設置機車和行人通道。（蔡依珍攝）

桃園市經國國中正門口正好是分隔島，導致住正對面的學生上課得繞大半圈，家長接送也得2度待轉、一等就是3分鐘，部分居民會違規穿越馬路，造成錯誤示範，桃園市長鄭文燦3日視察，宣布將以微整形打開分隔島，設置5米寬的機車道和3米寬的行人缺口，預計年底完工，方便家長機車接送，也讓學生通行更安全。

經國國中校長林世倡表示，經國國中校門口是車輛往來頻繁的6線道，鄰近南崁交流道，因分隔島阻隔，學生上下學都得繞行120公尺或300公尺到兩側的南平路或天祥七街口，但2路口交通複雜，採多時相號誌，常常一等就要90秒，部分用路人為搶快，不等左轉燈就貿然轉向，險象環生，在場指揮的導護志工和師長也不時遭按鳴喇叭甚至挨罵。

林世倡指出，不但住在經國國中對面社區的學生，得繞ㄇ字型才能到校，從南崁交流道方向來的學生，也得在南平路口待轉再待轉，等候至少2個90秒才能到校門，不時見到住對面的民眾直接跨越分隔島過馬路，連分隔島上的樹叢都被穿越出一個個「洞」，為學生做最壞示範，也非常危險。

交通局認為距離南平路過短不適合設置紅綠燈，經過1年多爭取，桃園市長鄭文燦3日視察，同意採微整形，在正門口切開分隔島設置5米寬的機車道，機車族可直接在校門口對面待轉1次即可，為避免汽車搶道迴轉，副議長李曉鐘建議在中間設置立柱。另在靠南崁交流道方向再設置3米寬的行人缺口，人車分道，僅在周一至周五上下學時間運行紅綠燈，其他時間則採閃黃燈，預計年底完工。

交通局局長劉慶豐表示，經國國中前這2處缺口開設係解決行人穿越及機車家長接送需求，缺口開設亦有考量幹道交通狀況，避免開放一般車輛行駛影響經國路交通。現階段市府不斷透過鄰里微整形計畫逐步推動「交通寧靜區」民眾反映良好，呼籲未來用路人行經經國國中應放慢行駛，注意現地號誌及行人穿越情形，共同打造「把路人當家人，讓路人家人都安心」的美好未來。

(中時 )