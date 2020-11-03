汎德衝年終業績 BMW新年式全車系推零利率分期優惠 19:292020/11/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BMW汽車總代理汎德公司表示，隨BMW的2021新年式車型陸續抵台，11月針對新年式全車系推出零利率輕鬆坐擁方案，指定車型，如318i Luxury、320i M Sport等，加贈一年乙式全險：Luxury Class頂級豪華車系如BMW 7系列、BMW X7、BMW 8系列Gran Coupe，同步提供尊榮租賃專案（含三年租賃零利率、贈送三年牌燃稅與首年乙式全險），衝刺歲末年終銷售業績。 (工商 ) #汎德 #BMW #零利率 #新年 #全車系 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Yahoo奇摩雙11暖慶買氣飆升 業績、訂單成長3成 17:162020/11/03 財經 衝刺年終業績 台灣馬自達推「馭享精彩專案」購車優惠 10:532020/11/02 財經 國產、進口新車齊發 11月銷量 挑戰同期新高 04:102020/11/03 財經要聞 汎德 上市MINI掀背車系傳奇典藏版 19:202020/11/03 財經 美大選倒數… 押寶兩陣營概念股 04:102020/11/03 財經要聞 疫情2度升溫 助推互聯網商機 04:102020/11/02 產業財經 新北庇護工場推年終禮盒「森林同樂趣」 侯友宜、黃子佼一同推廣 18:292020/11/03 生活 259萬單一規格，小改款 Volvo V90 Cross Country B5 Momentum 正式上市 10:402020/11/02 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》馬達龍頭日本電產 全球布局瞄準歐洲 11:082020/11/02 財經 衝業績 Gogoro端1.3萬「史上最高」購車優惠 19:502020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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