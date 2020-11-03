BMW汽車總代理汎德公司表示，隨BMW的2021新年式車型陸續抵台，11月針對新年式全車系推出零利率輕鬆坐擁方案，指定車型，如318i Luxury、320i M Sport等，加贈一年乙式全險：Luxury Class頂級豪華車系如BMW 7系列、BMW X7、BMW 8系列Gran Coupe，同步提供尊榮租賃專案（含三年租賃零利率、贈送三年牌燃稅與首年乙式全險），衝刺歲末年終銷售業績。

(工商 )