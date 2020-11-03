彰化市第二停車場BOT案終於在縣市攜手達成共識後送審，待審查核定後，公所可望於月底上網公告招標、辦理發包作業。（資料照）

打破藩籬、縣市攜手，加速催生百貨商城。包括彰化市第二停車場、和彰化縣衛生局外停車場，再加上中華郵政舊光復郵局改建商城案，未來彰化市區將可望有3座大型百貨商城，讓引頸企盼許久的彰化人好好逛個夠。

彰化縣是六都以外第一大縣，128萬人口中更有近2成居住在彰化市，不少民眾常跑到台中市區購物、消費，10多年來常有彰化人埋怨在地無大型百貨公司、購物商場。

土地開發案牽涉土地所有權和招商引資誘因，加上機關用地的地目、特定使用用途等層層關卡，每次喊出開發案喊到最後，卻總是雷聲大、雨點小，讓人期待落空。

彰化縣政府與彰化市公所近年終於陸續簽訂MOU合作備忘錄，將依循促參條例的招商模式，進行土地開發；由縣府參與、協助出資，並委託地主市公所，採BOT方式，規畫設計與發包興建，將在彰化市打造大型百貨購物商城，集結電影院、超市、零售百貨、健身中心與大型連鎖書店等，帶動發展。

其中，占地2150坪的旭光西路平面收費停車場計畫案，歷經2年相關商討與程序作業，公所已完成可行性評估及先期規畫及招商階段等相關文件，送縣政府審查中，待文件補齊核定後，可望月底前上網公告發包；縣府指出，經縣都委會同意變更使用用途後，依容積率換算，未來將可興建10層以上綜合商業大樓，增加廠商進駐的意願。

另外，衛生局前彰化醫院舊址，現作為停車場的「機28」用地，占地廣達3400坪，土地分別由縣府、市公所持有，雙方均有共識將同樣採BOT開發，上個月完成MOU簽訂，待相關程序完備後，可望興建全彰化最大型購物中心。據悉，包含國賓、威秀、秀泰和新光影城和連鎖美式大賣場，都曾主動接洽探詢土地開發的可行性。

(中時 )