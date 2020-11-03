全國語文競賽，今年首度試辦本土語言情境式演說，讓高中及國中、小學生，用閩南、客家及原住民語看圖說故事；教育部終身教育司副司長顏寶月表示，明年起，全國語文競賽演說項目，也將全部改為情境式演說。

全國語文競賽，3日在縣府揭開序幕，包括南投縣副縣長陳正昇、顏寶月、原民會教育文化處長楊正斌、縣府教育處長陸正威、南開科技大學副校長林炎成、旭光高中校長何光明、同德高中副校長謝佩君，及縣議員曾振炎等人都到場。

全國語文競賽，將於11月底在南投舉行。（廖志晃攝）

今年全國語文競賽由南投縣主辦，將於11月底登場，競賽分為國語、閩南語、客語及原住語4大語別，比賽項目包括朗讀、演說、字音字形、寫字及作文，全國22縣市共有2125名選手參賽，也是展現多元文化、族群語言的賽事。

南投縣副縣長陳正昇表示，由於今年競賽分組、分項繁多，規模龐大，因此，教育處共設立17個工作分組，投入1300位教師及工作人員，並規畫3個場地，其中，國語、閩南語及客語在旭光高中舉行，原住民語於私立同德高中進行，南開科技大學則提供選手休息準備場地。

顏寶月表示，今年學生組首度試辦本土語言情境式演說，讓學生不是背誦演講稿，而是透過現場抽選的題目後，運用自己的語言說明圖片的場景；她說，12年國教課綱將本土語言列為必修課程，就是希望孩子不僅在學校學習，還要落實在生活中，由學校和家庭營造語言使用的友善環境。

(中時 )