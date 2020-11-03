法務部行政執行署11月的「123聯合賣」總共為國庫進帳1.47億元，不過，以不動產完成拍的金額最多，全台各分署拍賣的動產合計171.5萬元。

這次不動產拍定金額總計1.45億餘元，主要有台北分署拍定台北市信義區、新北市新店區等地土地，拍定金額為3502萬餘元；新北分署拍定新北市板橋區、三峽區、新莊區、蘆洲區等土地及建物，拍定金額為4701萬餘元，都是通訊投標拍定；台中分署拍定台中市北區、西屯區、潭子區、大里區等地土地及建物，拍定金額為4818萬餘元；彰化分署拍定彰化縣竹塘鄉、北斗鎮等地土地，拍定金額為253萬元；高雄分署拍定高雄市三民區、苓雅區、杉林區等地土地及建物，拍定金額為1214萬餘元。

在動產方面總計171.5萬餘元。包含士林分署拍賣1部車輛、陽信銀行股票、華泰銀行股票、太平洋電纜股票、交趾陶、藤娘人偶、卷軸掛畫、玻璃花瓶等物品，拍賣價金為31萬餘元；新北分署拍賣尚比亞祖母綠、翡翠玉珮、翡翠印材、造型鹽燈、南山人壽股票、板信銀行股票、華泰銀行股票、陽信銀行股票、南山人壽股票、太平洋電纜股票等物品，拍賣價金為27萬餘元；桃園分署拍賣4部車輛、光弘生醫科技股份有限公司股票、愛馬仕系列領巾、餐具組、包包、名片夾、羊毛被、竹炭被、枕頭、紫水晶等物品，拍賣價金39萬餘元；新竹分署拍賣健身器材、製陶用具、冰箱等物品，拍賣價金23萬餘元；台中分署拍賣4部車輛，拍賣價金39萬元。

(中時 )