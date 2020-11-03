信義鄉濁水溪沿線的人和、地利、潭南、雙龍4村，在雙龍瀑布七彩吊橋落成啟用後，已經帶來13萬人次的遊客到訪，成為帶動地方發展契機；縣長林明溱3日深入部落會勘，並核定400萬元給4村均分，讓基層建設更完善。

林明溱與縣府原住民族行政局長史強、縣議員全文才、鄉代金泰吉、人和村長松永盛、地利村長幸國光、雙龍村長全得民、潭南村長松照天等人，在地利村集會所與村民眾，針對地方建設的需求面對面溝通；林明溱原本允諾每村各50萬元建設經費，也加碼到每村100萬元！

雙龍瀑布七彩吊橋，是近年信義鄉濁水溪沿線4部落最重大的建設。（廖志晃攝）

林明溱指出，信義鄉濁水溪線在雙龍瀑布七彩吊橋對外營運後，已吸引13萬人次的遊客，希望部落居民加緊腳步，把握人潮帶來的商機，為部落創造新榮景。

林明溱，縣府原本計畫斥資1.5億元，採取懸臂式工法，加速拓寬台16線與台21線交會口起的瓶頸路段，成為大型遊覽車可安全行駛的大道；不過，公路總局堅持採取高架橋設計，而且要花費16億元以上，因此，縣府已請縣籍立委，督促公路總局說到做到，早日動工。

另外，縣府仍將拓寬日月潭伊達邵，直通潭南村的道路，讓人和、地利、雙龍及潭南村的部落祕境勝景，與日月潭連成一氣，帶進更多觀光資源。

(中時 )