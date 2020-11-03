土耳其統計局3日公布， 10月消費者物價指數（CPI）年增11.89％，相較9月年增率11.75％進一步升溫，遠高於央行所設的5％附近目標區間。月率方面，10月CPI月升2.13％，9月月升0.97％。市場憂心土國通膨持續失控，加上美國大選結果對土國的影響，土耳其里拉貶至 8.4880兌1美元的歷史新低。

(工商 )