土耳其10月CPI年增11.89％ 19:392020/11/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其統計局3日公布， 10月消費者物價指數（CPI）年增11.89％，相較9月年增率11.75％進一步升溫，遠高於央行所設的5％附近目標區間。月率方面，10月CPI月升2.13％，9月月升0.97％。市場憂心土國通膨持續失控，加上美國大選結果對土國的影響，土耳其里拉貶至 8.4880兌1美元的歷史新低。 (工商 ) #CPI #土國 #土耳其 #年增率 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電視大廠買明年面板 年增近10％ 04:102020/11/03 產業．科技 《國際社會》美國新冠新增病例再創新高 每周死亡病例增3％ 15:062020/11/03 財經 韓國10月CPI急遽放緩 僅年增0.1％ 19:392020/11/03 財經 2年多4448件 中市公害陳情暴增 04:102020/11/03 地方新聞 星展估值更高！上修台灣2021年GDP 4.2％ 13:052020/11/03 財經 大陸財新10月PMI 十年新高 04:102020/11/03 財經要聞 《金融》星展銀上修台灣今明年GDP年增1.8％、4.2％ 13:072020/11/03 財經 《鋼鐵股》中鋼構業內外皆美 前3季EPS2.19元增4倍 11:422020/11/03 財經 《半導體》宏捷科10月營收衝近5年高 下兩季皆好 16:312020/11/03 財經 《電機股》和勤前10月營收年增近1成 Q4拚今年最高 15:062020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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