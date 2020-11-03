韓國統計局3日公布，上月通膨率急遽放緩，10月消費者物價指數（CPI）僅年增0.1％，不如《華爾街日報》調查經濟師的預估中值0.7％，9月CPI年增1％創6個月新高；上月CPI月跌0.6％，9月月升0.7％。核心CPI年跌0.3％，9月年升0.6％；月率方面月跌0.7％，9月月跌0.3％。

(工商 )

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