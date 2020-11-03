韓國10月CPI急遽放緩 僅年增0.1％ 19:392020/11/03 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局3日公布，上月通膨率急遽放緩，10月消費者物價指數（CPI）僅年增0.1％，不如《華爾街日報》調查經濟師的預估中值0.7％，9月CPI年增1％創6個月新高；上月CPI月跌0.6％，9月月升0.7％。核心CPI年跌0.3％，9月年升0.6％；月率方面月跌0.7％，9月月跌0.3％。 (工商 ) #CPI #韓國 #放緩 #月月 #急遽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受惠陸車市熱訂單穩定增量 和勤10月營收年增1成 16:292020/11/03 財經 電視大廠買明年面板 年增近10％ 04:102020/11/03 產業．科技 10月人民幣兌美元成交額 月減2成 04:102020/11/03 全球財經 《電機股》和勤前10月營收年增近1成 Q4拚今年最高 15:062020/11/03 財經 國產、進口新車齊發 11月銷量 挑戰同期新高 04:102020/11/03 財經要聞 基數低 陸百強房企10月銷售額年增逾兩成 12:092020/11/03 財經 六都10月移轉棟數 月減一成 04:102020/11/03 財經要聞 《國際經濟》韓國10月核心CPI月減率 創21年新高 10:342020/11/03 財經 前10月陸房企融資破兆元人幣 11月迎償債高峰 03:522020/11/03 兩岸 《半導體》宏捷科10月營收衝近5年高 下兩季皆好 16:312020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 預測他勝出後 新債王再發功 美將陷入最大險境 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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