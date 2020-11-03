主計總處3日發布「國情統計通報」指出，自民國106年起隨房市回溫，不動產經紀業銷售額連續三年呈兩位數增加，今年以來國內房市景氣未受疫情干擾，累計1～8月全國不動產經紀業銷售額升至475億元，年增率高達13.3％。

主計總處在國情統計通報裡，談及近日各界矚目的房市問題，主計總處指出，依縣市別不動產經紀業銷售額觀察，今年1～8月六都合計407億元，較去年同期增 11.5％，其中以台北市132億元最多，新北市75億元次之。依增減幅觀察，除台北市減1.8％外，其餘五都皆呈兩位數增長，以桃園市增35.3％最多，高雄市及新北市也分別增18.4％及16.4％；六都以外縣市合計68億元，也較去年同期成長25.1％。

主計總處表示，依財政部統計，103～105年因政府推動房市信用管制及房地合一稅等措施，全國不動產經紀業銷售額連續縮減，106年起隨房市回溫，銷售額連續三年呈雙位數增加，108年回升至651億元，今年1～8月不動產經紀業銷售額475億元，較去年同期成長13.3％，其中仲介業426億元（占九成），年增 11.2％，代銷業49億元（占一成），成長更逾三成。

(工商 )