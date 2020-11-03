吳思瑤等民進黨立委封殺在校園中禁止使用萊克多巴胺的修法，並稱「是被炒作出來的恐懼」。但是新黨籍台北市議員侯漢廷指出，就在兩年前，2018年10月3日，民進黨立委們才提了幾乎一模一樣的法案，要求「學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造、瘦肉精（乙型受體素）之生鮮食材及其初級加工品、相關產製品。」

侯漢廷表示，當時的民進黨說：有鑑於「瘦肉精」或「瘦體素」（萊克多巴胺等乙型受體素）倘若過量食用瘦肉精含量超過標準值的食品，人體可能會出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。而國中小、高中學生正值發育階段，政府對於校園食品應更加嚴格把關。故為保障學生食品安全與落實照顧學齡兒童的健康飲食，爰提案「學校衛生法第二十三條條文修正草案」。

侯漢廷質疑，同樣的瘦肉精，兩年前有害，現在就無害？兩年前的學生吃了就會噁心頭暈，現在的學生就不會噁心頭暈？兩年前可以要求入法，現在就說別管那麼寬？

因此侯漢廷直言，民進黨稱2012年後就遵守國際規範不再反對瘦肉精，完全鬼扯！吳思瑤委員怎不先批判一下同黨立委？恐懼就是被民進黨炒作出來的！民進黨不用吃瘦肉精就讓人感覺噁心至極！

(中時 )