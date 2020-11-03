張姓男子不滿潘姓男子與女友關係曖昧，暗夜埋伏待潘男上車後，持槍近距離朝頭部射擊，潘男中彈仍與他發生扭打，然後逃跑向友人求救並送醫，才倖免於難；南投地院法官審結，認為張男殺人犯意明確，依殺人未遂罪判處徒刑7年半，併科罰金5萬元。

根據法官判決，張男懷疑女友與潘男過從甚密，2020年1月間攜帶槍彈，到潘男位於埔里鎮的停車處等候，待潘男坐上駕駛座後，在約47公分的近距離朝頭部開槍，子彈從下顎穿到右頸，但潘男為阻止張男繼續開槍，於是下車與他扭打，隨後在逃離時，張男仍接續開槍但未擊中。

張男辯稱案發時，是要去看女友有沒有和潘男在車上，沒看到就離開了；右手拇指的傷口，是用剪刀剪窗簾時受傷；至於雙手虎口及衣袖，檢出火藥反應，則是在家中找東西時，可能碰到爆竹等東西。

法官認為，張男的確有到案發現場，而且在潘男的車門及地上採集的血跡，經過鑑定與張男的DNA相符；再者，張男的慣用手是右手，應該以右手拿剪刀，如果不慎劃傷，傷痕也不會在右手小拇指；而且，張男虎口的火藥殘跡，與彈殼鑑定的微粒元素相符，加上右手拇指第2、3節的傷痕形狀與位置，確認是他拉手槍滑套時，造成的傷害！

(中時 )